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مصدر في حماس لـ "شينخوا": قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل

أخبار دولية
2023-10-09 | 02:06
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مصدر في حماس لـ &quot;شينخوا&quot;: قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل
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مصدر في حماس لـ "شينخوا": قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل

كشف مصدر في حماس مساء الأحد عن وساطة متقدمة تقودها قطر لإجراء صفقة تبادل عاجلة مع إسرائيل.

وقال المصدر لوكالة أنباء "شينخوا"، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الدوحة تسعى بدعم أميركي إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن النساء الإسرائيليات اللاتي تأسرهن حماس مقابل الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل.

وتابع أن قياديا في حماس أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة إجراء الصفقة على أن تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن 36 أسيرة من سجون إسرائيل.

ولم يصدر أي بيان رسمي في قطر بشأن هذه المعلومات حتى الآن.

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