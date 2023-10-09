قتلى من قوات الأمن الكردية في قصف تركي طال مركزهم في شمال شرق سوريا

قُتل 11 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي وأُصيب العشرات بجروح بقصف جوي تركي استهدف ليل الأحد أحد مراكزهم قرب مدينة المالكية الحدودية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأعلنت قوات الأمن الداخلي فجر الاثنين أن "طائرة حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي الغاشم قامت باستهداف مركز لقواتنا (...)، ما أدى إلى استشهاد عدد من أعضاء قواتنا وإصابة آخرين" من دون تقديم تفاصيل إضافية.