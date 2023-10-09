الامم المتحدة: أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ بدء التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس في أعقاب العملية التي شنتها الحركة ضد اسرائيل.



وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن " أكثر من 123538 شخصا نزحوا داخليا في غزة، بفعل الخوف وبهدف الحماية والخشية من هدم منازلهم" جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، مشيرا أن أكثر من 73 ألف شخص لجأوا إلى المدارس.

