بركة للـLBCI: حتى الآن لم تبدأ أي مفاوضات لتبادل الاسرى أو إنهاء العملية

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج علي بركة أن أي مفاوضات لتبادل الاسرى أو إنهاء العملية في غزة لم تبدأ حتى الآن، كاشفا أنهم أبلغوا الحلفاء أن يبلغوا الحكومة الاسرائيلية إنهاء عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.



وشدد، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، على أنهم مستمرون حتى إخلاء كل المعتقلين الفلسطنيين في السجون الاسرائيلية، كاشفا أن حركة حماس ستذهب إلى مفاوضات غير مباشرة مع الاسرائيليين بعد توقف العدوان على الفلسطينيين.



وكشف بركة أن هناك أكثر من 400 شهيد من أبناء فلسطين وأكثر من مئة اسير اسرائيلي، مشيرا إلى أن الرقم مرجح أن يرتفع إلى 200، وقال:" كنا عرضنا صفقة تبادل ولدينا اسرى من العام 2014 إلا أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو اعتبر ان ما لدينا قليل ورفض أما الآن فالغلّة زادت".



ولفت إلى أن هناك عملية تدمير ممنهج في غزة لكن العملية الفلسطينية مستمرة على ما يرام.



وقال عضو قيادة حركة حماس في الخارج:" المستشفيات في غزة تعاني من نقص الامدادات والاوضاع صعبة والقصف الاسرائيلي يستهدف المدنيين والمساجد والمدارس دون إنذار".



وكشف بركة أن حماس تحضّر لهذه العملية مذ العام 2021 ووضعنا كل السيناريوهات على الطاولة، داعيا لسلطة الفلسطينية أن تقف مع المقاومة الفلسطينية، واعتبر أن "هذه فرصة كي نتوحد".