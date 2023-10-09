مقتل "قرابة 250" شخصا في الحفل قرب الحدود مع غزة



قتل مسلحون من حركة حماس "قرابة 250" مشاركا في حفل موسيقي قرب الحدود مع قطاع غزة، بحسب ما أعلن متطوع مع منظمة "زاكا" الإسرائيلية غير الحكومية ساعد في جمع الجثث.



وقال المتطوع والمتحدث باسم "زاكا" موتي بوكجين لوكالة فرانس برس "في المنطقة التي نظّم فيها الحفل والحفل نفسه، أقدّر استنادا إلى عدد الشاحنات، وأن كل شاحنة تحمل 50 جثة، كان هناك حوالي أربع أو خمس شاحنات أو ما شابه... سأقول (إن الحصيلة تراوح) ما بين 200 إلى 250 جثة".

