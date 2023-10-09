إيران ترفض الاتهامات بالضلوع في عملية حماس ضد إسرائيل

رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن اتهام طهران بالضلوع في العملية المباغتة التي شنّتها حركة حماس ضد إسرائيل "تستند إلى دوافع سياسية".



وشدد، خلال مؤتمر صحافي، على أن طهران لا تتدخل "في قرارات الدول الأخرى، بما فيها فلسطين".



وأكد كنعاني أن "لمقاومة الشعب الفلسطيني القدرة والقوة والإرادة اللازمة للدفاع عن نفسها والدفاع عن أمتها ومحاولة استعادة حقوقها الضائعة".