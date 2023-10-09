الجيش الاسرائيلي: استعادة "السيطرة" على البلدات في جنوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة "السيطرة الكاملة" على بلدات في جنوب البلاد قرب الحدود مع غزة هاجمها مسلحون من حركة حماس اعتبارا من السبت.



وأكد المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري للصحافيين أن الجيش قام "باستعادة السيطرة"، موضحا أنه "من المحتمل أن يكون ما زال هناك إرهابيون في المنطقة".