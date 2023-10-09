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غضب شعبي اسرائيلي... ما هي آخر التطورات على الاراضي الفلسطينية المحتلة؟

تشهد اسرائيل غضبا شعبيا ضد الحكومة والجيش نتيجة التطورات الاخيرة التي اندلعت يوم السبت.



وتشهد المناطق الجنوبية والشمالية لاخلاء المدنيين. ماذا في آخر الطورات داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة؟