لافروف: روسيا والجامعة العربية ستعملان على "وقف إراقة الدماء" في إسرائيل وغزة



أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية في موسكو أن روسيا والجامعة ستعملان على "وقف إراقة الدماء" في إسرائيل وغزة.



من جانبه، قال أحمد أبو الغيط إن الجامعة العربية ترفض العنف "من الجانبين"، داعيا إلى "حل عادل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

