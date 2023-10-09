نتنياهو: رد إسرائيل على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن "رد إسرائيل على هجوم حماس سيغيّر الشرق الأوسط".



وأكد في بيان أن "ما ستمر به حماس سيكون صعبا وفظيعا، لقد بدأنا للتو حملة الرد".



وأشار نتنياهو إلى أن الأمر سيستغرق وقتا، "وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة القادمة".



وخاطب نتنياهو الإسرائيليين: "الدولة ستقدم كل حجر لمساعدتكم جميعا. أطلب منكم الوقوف بحزم لأننا سنغير الشرق الأوسط"، بحسب تعبيره.".