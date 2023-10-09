الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حركة فتح: على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني تجاه حقوق الشعوب المقهورة

أخبار دولية
2023-10-09 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حركة فتح: على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني تجاه حقوق الشعوب المقهورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
حركة فتح: على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني تجاه حقوق الشعوب المقهورة

حركة فتح: على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني تجاه حقوق الشعوب المقهورة

أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح بياناً جاء فيه التالي:

"تحية اجلال وعز وكبرياء وأنتم تودعون قوافل الشهداء المقبلين الى نحبهم على طريق الحرية التي باتت أقرب من أي وقت مضى، مقللين بصمودكم وتضحياتكم وتشبثكم بأرضكم وقدسكم وأسراكم ومقاومتكم وحقكم.. من عمر هذا الاحتلال البغيض.

تحية لسواعد العز التي تتصدى لعدوان وجرائم الاحتلال وتدافع مقبلة غير مدبرة عن شعبها في كل قرية ومخيم ومدينة في ضفة فسطين وقطاع غزة الابي، وتحفظ وجه الإنسانية من فعل منظومة الشر والجرائم والاحتلال القبيح.

جماهير شعبنا في ميادين التصدي والمواجهة والصمود.. يا أحرار العالم..

يخوض شعبنا الفلسطيني في هذه الأيام واللحظات مواجهة مفتوحة مع هذا الاحتلال الذي قاد بعقليته العنصرية والدموية وسياسته الاستعمارية التوسعية الاحلالية، ونهج التطهير العرقي وتدنيس المقدسات والإساءة الى الأديان ورجال الدين، والتنكيل المتواصل بالحركة الاسيرة.. قاد الساحة والمنطقة الى الانفجار الذي طالما حذرنا من حتمية الوصول اليه إزاء كل هذه الممارسات الاجرامية وما يقابلها من صمت دولي وتعامل اممي بمعاير مزدوجة لا تخدم إلا الاحتلال وتمنحه الحماية والأمان والضوء الأخضر للامعان في مجازره بحق شعبنا، وها نحن اليم نشهد تبعات هذا السلوك المنفلت لحكومة الاحتلال والمنظومة الدولية اللذان يتحملان مسؤولية كل هذا الدم المسفوك وما ألت اليه الأمور الآن.

شعبنا الفلسطيني العظيم..

يعيش شعبنا العظيم في قطاع غزة اليوم لحظات دامية يغطي بها الاحتلال على عجزه في مواجهة المقاتلين في الميدان بقصف المدنيين الامنين في بيوتهم وممارسة عمليات إبادة جماعية، ويقصف المساجد والمدارس والمستشفيات، وقطع امدادات الماء والكهرباء في حرب مفتوحة بدأت على الضفة الفلسطينية منذ اعتلت حكومة "نتنياهو" "بن جفير"سموتريتش" المتطرفة سدة الحكم فمارست ولا تزال تمارس جرائمها وعدوانها بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الفلسطينية التي تخوض معركة مواجهة مستمرة في كل ميادين الاشتباك مع الاحتلال، واليوم تمتد الحرب الى قطاع غزة التي فشل الاحتلال عن الاستمرار في تحييدها عما يحدث في الضفة لتتوحد سواعد الابطال ويتوحد شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس في مربع المواجهة والدفاع عن شعبنا ووجوده ومستقبله، مؤكدا ان اخضاع هذا الشعب الحر ضرب من الأوهام.

وامام هذه الحرب الاجرامية المعلنة على شعبنا وفي كل حدود جغرافيا الوطن، تحتم علينا وعلى دولنا العربية وشعوبنا والعالم:

أولا: الالتفاف الصادق والواعي حول خيار الوحدة الوطنية والكفاحية الميداني والسياسي والدبلوماسي بكل ما اوتينا من قدرات ووسائل وامكانيات، لنخوض هذه المعركة موحدين متحدين.

ثانيا: استجابة الجماهير الفاعلة لنداءات المواجهة والتصدي لعدوان وجرائم الاحتلال في غزة والضفة، وتصعيد كل نقاط المواجهة مع المحتل في كل ارجاء الوطن فلسطين ذودا عن شعبنا ووقوفا الى جانب أهلنا في قطاع غزة في هذا الظرف الذي يواجه فيه ابشع اشكال العدوان والاستهداف.

ثالثا: السهر على حماية أبناء شعبنا من أي عدوان او استهداف من قطعان المستعمرين الذين تم تسليحهم ودفعهم لممارسة القتل والحرق بحق أبناء شعبنا وارضنا وممتلكاتنا.

رابعا: الخروج بموقف عربي أكثر صلابة في وجه الاحتلال ومن يوفر الغطاء والدعم له، والبناء على مواقف عمقنا العربي الداعمة والمساندة لفلسطين، وخروج جماهيرنا العربية اعلاء صوت وحق فلسطين ورفضا للعدوان، والذهاب الى موقف عربي جماعي يضع حد لجرائم الاحتلال ويحمي أبناء شعبنا، ويضع العالم امام مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضيته.

خامسا: الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وانهاء الاحتلال وتقرير المصير وتنفيذها، هو مفتاح الامن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا يعتقد أحد ان بإمكانه القفز عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

سادسا: بات على المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، ومن تسبب بنكبتنا، ومن يوفر الغطاء والدعم للاحتلال بتدارك مكانته الإنسانية وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني تجاه حقوق الشعوب المقهورة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني".

آخر الأخبار

أخبار دولية

حركة فتح

المجتمع الدولي

LBCI التالي
مقتل عدد من المواطنين الأميركيين في هجوم حماس على إسرائيل
الخارجية الاماراتية بشأن التصعيد في غزة: لضرورة حماية المدنيين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-10-08

​ البطرك من روما: المجتمع الدوليّ يعاكس عودة اللاجئين

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-07

الخارجية دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته: التطورات في فلسطين نتيجة إمعان اللإحتلال اليومي بالإعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية

LBCI
أمن وقضاء
2023-09-12

حركة فتح: عناصرنا ملتزمة بوقف إطلاق النار وستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-11

وصول مفوض العلاقات الوطنية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح الوزير عزام الأحمد الى بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:49

"القاهرة 24": مِصر تحذر من دعوات النزوح من غزة

LBCI
أخبار دولية
12:22

شيفرون تعلق أنشطتها في منصة تمار للغاز قبالة إسرائيل تنفيذا لطلب الحكومة

LBCI
أخبار دولية
11:26

جنوب أفريقيا: "طوفان الأقصى" مسألة حقوقية للإنسان يتم انتهاكها

LBCI
أخبار دولية
11:15

حماس: "طوفان الأقصى" حقٌّ مشروع للفلسطينيّين في الدفاع عن أنفسهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:49

الأمين العام للأمم المتحدة: لدينا تقارير عن قصف إسرائيل مرافق صحية وأبراجا سكنية ومسجدا في غزة

LBCI
أخبار لبنان
12:07

نزوح كثيف وزحمة سير خانقة

LBCI
خبر عاجل
12:31

وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية

LBCI
صحة وتغذية
11:35

النتيجة صادمة... إليك ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

كيف تبدو الاجواء اليوم على الحدود الجنوبية ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

اليوم الثالث من المعارك في غلاف قطاع غزة...ماذا في آخر التطورات الميدانية؟

LBCI
أخبار لبنان
07:13

رعد: هذا الكيان الموقت آن له أن يزول

LBCI
أخبار لبنان
06:07

استنفار على الحدود الجنوبية ... ومراكز عسكرية في المستوطنات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:28

اسرائيل ونظامها الدفاعي.. أوهام؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته

LBCI
أخبار لبنان
14:48

بعد رد المدفعية الاسرائيلية على الخيمة التابعة للحزب... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

فيرشتابن بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي في الفورميلا 1

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:13

الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:46

القصف الإسرائيلي طال الطريق العام عند مثلث مروحين (فيديوهات)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:14

ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟

LBCI
امن وقضاء
08:43

أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة

LBCI
خبر عاجل
11:42

مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:25

على وقع تعرّض مناطق حدودية للقصف.. الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر

LBCI
خبر عاجل
09:38

قصف مدفعي إسرائيلي قرب موقع الراهب العسكري على أطراف بلدة عيتا الشعب يترافق مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق أجواء مروحين

LBCI
خبر عاجل
12:31

وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More