الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
25
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حركة فتح: على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني تجاه حقوق الشعوب المقهورة
أخبار دولية
2023-10-09 | 09:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
حركة فتح: على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني تجاه حقوق الشعوب المقهورة
حركة فتح: على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني تجاه حقوق الشعوب المقهورة
أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح بياناً جاء فيه التالي:
"تحية اجلال وعز وكبرياء وأنتم تودعون قوافل الشهداء المقبلين الى نحبهم على طريق الحرية التي باتت أقرب من أي وقت مضى، مقللين بصمودكم وتضحياتكم وتشبثكم بأرضكم وقدسكم وأسراكم ومقاومتكم وحقكم.. من عمر هذا الاحتلال البغيض.
تحية لسواعد العز التي تتصدى لعدوان وجرائم الاحتلال وتدافع مقبلة غير مدبرة عن شعبها في كل قرية ومخيم ومدينة في ضفة فسطين وقطاع غزة الابي، وتحفظ وجه الإنسانية من فعل منظومة الشر والجرائم والاحتلال القبيح.
جماهير شعبنا في ميادين التصدي والمواجهة والصمود.. يا أحرار العالم..
يخوض شعبنا الفلسطيني في هذه الأيام واللحظات مواجهة مفتوحة مع هذا الاحتلال الذي قاد بعقليته العنصرية والدموية وسياسته الاستعمارية التوسعية الاحلالية، ونهج التطهير العرقي وتدنيس المقدسات والإساءة الى الأديان ورجال الدين، والتنكيل المتواصل بالحركة الاسيرة.. قاد الساحة والمنطقة الى الانفجار الذي طالما حذرنا من حتمية الوصول اليه إزاء كل هذه الممارسات الاجرامية وما يقابلها من صمت دولي وتعامل اممي بمعاير مزدوجة لا تخدم إلا الاحتلال وتمنحه الحماية والأمان والضوء الأخضر للامعان في مجازره بحق شعبنا، وها نحن اليم نشهد تبعات هذا السلوك المنفلت لحكومة الاحتلال والمنظومة الدولية اللذان يتحملان مسؤولية كل هذا الدم المسفوك وما ألت اليه الأمور الآن.
شعبنا الفلسطيني العظيم..
يعيش شعبنا العظيم في قطاع غزة اليوم لحظات دامية يغطي بها الاحتلال على عجزه في مواجهة المقاتلين في الميدان بقصف المدنيين الامنين في بيوتهم وممارسة عمليات إبادة جماعية، ويقصف المساجد والمدارس والمستشفيات، وقطع امدادات الماء والكهرباء في حرب مفتوحة بدأت على الضفة الفلسطينية منذ اعتلت حكومة "نتنياهو" "بن جفير"سموتريتش" المتطرفة سدة الحكم فمارست ولا تزال تمارس جرائمها وعدوانها بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الفلسطينية التي تخوض معركة مواجهة مستمرة في كل ميادين الاشتباك مع الاحتلال، واليوم تمتد الحرب الى قطاع غزة التي فشل الاحتلال عن الاستمرار في تحييدها عما يحدث في الضفة لتتوحد سواعد الابطال ويتوحد شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس في مربع المواجهة والدفاع عن شعبنا ووجوده ومستقبله، مؤكدا ان اخضاع هذا الشعب الحر ضرب من الأوهام.
وامام هذه الحرب الاجرامية المعلنة على شعبنا وفي كل حدود جغرافيا الوطن، تحتم علينا وعلى دولنا العربية وشعوبنا والعالم:
أولا: الالتفاف الصادق والواعي حول خيار الوحدة الوطنية والكفاحية الميداني والسياسي والدبلوماسي بكل ما اوتينا من قدرات ووسائل وامكانيات، لنخوض هذه المعركة موحدين متحدين.
ثانيا: استجابة الجماهير الفاعلة لنداءات المواجهة والتصدي لعدوان وجرائم الاحتلال في غزة والضفة، وتصعيد كل نقاط المواجهة مع المحتل في كل ارجاء الوطن فلسطين ذودا عن شعبنا ووقوفا الى جانب أهلنا في قطاع غزة في هذا الظرف الذي يواجه فيه ابشع اشكال العدوان والاستهداف.
ثالثا: السهر على حماية أبناء شعبنا من أي عدوان او استهداف من قطعان المستعمرين الذين تم تسليحهم ودفعهم لممارسة القتل والحرق بحق أبناء شعبنا وارضنا وممتلكاتنا.
رابعا: الخروج بموقف عربي أكثر صلابة في وجه الاحتلال ومن يوفر الغطاء والدعم له، والبناء على مواقف عمقنا العربي الداعمة والمساندة لفلسطين، وخروج جماهيرنا العربية اعلاء صوت وحق فلسطين ورفضا للعدوان، والذهاب الى موقف عربي جماعي يضع حد لجرائم الاحتلال ويحمي أبناء شعبنا، ويضع العالم امام مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضيته.
خامسا: الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وانهاء الاحتلال وتقرير المصير وتنفيذها، هو مفتاح الامن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا يعتقد أحد ان بإمكانه القفز عن القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.
سادسا: بات على المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، ومن تسبب بنكبتنا، ومن يوفر الغطاء والدعم للاحتلال بتدارك مكانته الإنسانية وإعادة الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية والقانون الإنساني تجاه حقوق الشعوب المقهورة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني".
آخر الأخبار
أخبار دولية
حركة فتح
المجتمع الدولي
التالي
مقتل عدد من المواطنين الأميركيين في هجوم حماس على إسرائيل
الخارجية الاماراتية بشأن التصعيد في غزة: لضرورة حماية المدنيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-10-08
البطرك من روما: المجتمع الدوليّ يعاكس عودة اللاجئين
أخبار لبنان
2023-10-08
البطرك من روما: المجتمع الدوليّ يعاكس عودة اللاجئين
0
أخبار لبنان
2023-10-07
الخارجية دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته: التطورات في فلسطين نتيجة إمعان اللإحتلال اليومي بالإعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية
أخبار لبنان
2023-10-07
الخارجية دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته: التطورات في فلسطين نتيجة إمعان اللإحتلال اليومي بالإعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية
0
أمن وقضاء
2023-09-12
حركة فتح: عناصرنا ملتزمة بوقف إطلاق النار وستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها
أمن وقضاء
2023-09-12
حركة فتح: عناصرنا ملتزمة بوقف إطلاق النار وستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها
0
آخر الأخبار
2023-09-11
وصول مفوض العلاقات الوطنية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح الوزير عزام الأحمد الى بيروت
آخر الأخبار
2023-09-11
وصول مفوض العلاقات الوطنية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح الوزير عزام الأحمد الى بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:49
"القاهرة 24": مِصر تحذر من دعوات النزوح من غزة
أخبار دولية
12:49
"القاهرة 24": مِصر تحذر من دعوات النزوح من غزة
0
أخبار دولية
12:22
شيفرون تعلق أنشطتها في منصة تمار للغاز قبالة إسرائيل تنفيذا لطلب الحكومة
أخبار دولية
12:22
شيفرون تعلق أنشطتها في منصة تمار للغاز قبالة إسرائيل تنفيذا لطلب الحكومة
0
أخبار دولية
11:26
جنوب أفريقيا: "طوفان الأقصى" مسألة حقوقية للإنسان يتم انتهاكها
أخبار دولية
11:26
جنوب أفريقيا: "طوفان الأقصى" مسألة حقوقية للإنسان يتم انتهاكها
0
أخبار دولية
11:15
حماس: "طوفان الأقصى" حقٌّ مشروع للفلسطينيّين في الدفاع عن أنفسهم
أخبار دولية
11:15
حماس: "طوفان الأقصى" حقٌّ مشروع للفلسطينيّين في الدفاع عن أنفسهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:49
الأمين العام للأمم المتحدة: لدينا تقارير عن قصف إسرائيل مرافق صحية وأبراجا سكنية ومسجدا في غزة
آخر الأخبار
12:49
الأمين العام للأمم المتحدة: لدينا تقارير عن قصف إسرائيل مرافق صحية وأبراجا سكنية ومسجدا في غزة
0
أخبار لبنان
12:07
نزوح كثيف وزحمة سير خانقة
أخبار لبنان
12:07
نزوح كثيف وزحمة سير خانقة
0
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
0
صحة وتغذية
11:35
النتيجة صادمة... إليك ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر!
صحة وتغذية
11:35
النتيجة صادمة... إليك ما يحدث لجسمك عندما تتوقف عن تناول الكحول لمدة شهر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
كيف تبدو الاجواء اليوم على الحدود الجنوبية ؟
تقارير نشرة الاخبار
08:11
كيف تبدو الاجواء اليوم على الحدود الجنوبية ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
اليوم الثالث من المعارك في غلاف قطاع غزة...ماذا في آخر التطورات الميدانية؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
اليوم الثالث من المعارك في غلاف قطاع غزة...ماذا في آخر التطورات الميدانية؟
0
أخبار لبنان
07:13
رعد: هذا الكيان الموقت آن له أن يزول
أخبار لبنان
07:13
رعد: هذا الكيان الموقت آن له أن يزول
0
أخبار لبنان
06:07
استنفار على الحدود الجنوبية ... ومراكز عسكرية في المستوطنات
أخبار لبنان
06:07
استنفار على الحدود الجنوبية ... ومراكز عسكرية في المستوطنات
0
تقارير نشرة الاخبار
16:28
اسرائيل ونظامها الدفاعي.. أوهام؟
تقارير نشرة الاخبار
16:28
اسرائيل ونظامها الدفاعي.. أوهام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
16:14
ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
16:14
ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته
تقارير نشرة الاخبار
14:50
غزة تحضر في كفرشوبا وحزب الله يستعيد خيمته
0
أخبار لبنان
14:48
بعد رد المدفعية الاسرائيلية على الخيمة التابعة للحزب... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
14:48
بعد رد المدفعية الاسرائيلية على الخيمة التابعة للحزب... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فيرشتابن بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي في الفورميلا 1
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فيرشتابن بطل العالم للمرة الثالثة على التوالي في الفورميلا 1
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:13
الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)
خبر عاجل
10:13
الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)
2
خبر عاجل
09:46
القصف الإسرائيلي طال الطريق العام عند مثلث مروحين (فيديوهات)
خبر عاجل
09:46
القصف الإسرائيلي طال الطريق العام عند مثلث مروحين (فيديوهات)
3
تقارير نشرة الاخبار
16:14
ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
16:14
ما قصة فيديو "الهروب الجماعي" في إسرائيل؟
4
امن وقضاء
08:43
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة
امن وقضاء
08:43
أدرعي: الجيش الاسرائيلي قتل عددًا من مسلحين اجتازوا الحدود من الأراضي اللبنانية والمروحيات تشنّ غارات في المنطقة
5
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
6
خبر عاجل
10:25
على وقع تعرّض مناطق حدودية للقصف.. الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر
خبر عاجل
10:25
على وقع تعرّض مناطق حدودية للقصف.. الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر
7
خبر عاجل
09:38
قصف مدفعي إسرائيلي قرب موقع الراهب العسكري على أطراف بلدة عيتا الشعب يترافق مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق أجواء مروحين
خبر عاجل
09:38
قصف مدفعي إسرائيلي قرب موقع الراهب العسكري على أطراف بلدة عيتا الشعب يترافق مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي فوق أجواء مروحين
8
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More