مصر تجرى اتصالات من أجل "وقف التصعيد" بين اسرائيل والفلسطينيين

يضاعف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاته العربية والدولية الاثنين من أجل "وقف التصعيد العسكري" بعد أكثر من ثمان وأربعين ساعة من اندلاع الحرب بين حركة حماس الفلسطينية واسرائيل.وتلقى السيسي الاثنين اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان، الذي طبعت بلاده علاقاتها مع اسرائيل في العام 2020.وناقش الرئيسان "الجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري" واتفقا على "أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف"، وفق بيان للرئاسة المصرية.وتقوم مصر منذ عقود بدور الوسيط بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مع كل موجة عنف تندلع بين الطرفين.وكانت مصر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع اسرائيل في العام 1979.وفي اطار الاتصالات التي يجريها، تحادث السيسي هاتفيا الأحد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعرب الرجلان عن "قلقهما الشديد" ازاء "تدهور الظروف المعيشية والأمنية" الناجمة عن النزاع.كما أكدا دعمهما لتسوية سلمية تقوم على أساس "حل الدولتين".واجرى الرئيس المصري كذلك مشاورات هاتفية بهدف تنسيق الجهود من أجل "عودة الهدوء" مع العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.وتحادث السيسي هاتفيا السبت مع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وأكد له أنه "أجرى اتصالات بالجانبين الفلسطيني والاسرائيلي... من أجل احتواء التصعيد الجاري"، وفق الرئاسة المصرية.وفي اليوم نفسه تحادث هاتفيا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ومع المستشار الألماني أولاف شولتس.وأسفرت العملية المباغتة وغير المسبوقة التي بدأتها حماس السبت عن سقوط أكثر من الف قتيل من الجانبين.