تسعة أميركيين على الأقل بين القتلى جراء هجوم حماس

أكدت الولايات المتحدة مقتل تسعة أميركيين في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، على ما أفادت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنه "يمكننا في الوقت الحاضر تأكيد مقتل تسعة مواطنين أميركيين"، مضيفا أن الولايات المتحدة لم تتلق حتى الآن أنباء عن بعض رعاياها في إسرائيل و"تعمل مع السلطات الإسرائيلية لتحديد مكان وجودهم".