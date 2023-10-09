الإمارات والبحرين تنتقدان أخذ مدنيين إسرائيليين رهائن

الإمارات والبحرين تنتقدان أخذ مدنيين إسرائيليين رهائن



أعربت الإمارات عن "استيائها الشديد" إزاء أخذ حركتَي حماس والجهاد الإسلامي مدنيين إسرائيليين رهائن في قطاع غزة، في بيان للدولة الخليجية التي طبّعت علاقاتها مع الدولة العبرية عام 2020.



كما أصدرت البحرين بيانا مماثلا، أعربت فيه عن "استنكارها" لعملية اخذ رهائن.



ووقعت الإمارات والبحرين في 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أميركية.وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته في وقت متأخر الأحد على موقعها، إنّها تعرب "عن استيائها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يعمل على إنقاذ إسرائيليين تحتجزهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي. وأوضح المكتب الصحافي الحكومي أن حماس خطفت ما لا يقل عن 100 شخص. وأكّدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما أسرتا "العديد من الجنود".



واعتبرت الخارجية الإماراتية أن هجمات حماس "ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات السكانية، تشكل تصعيدًا خطيرا وجسيمًا"، مشددةً على "ضرورة أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة".



وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين أنه أمر بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة الذي تديره حركة حماس بعد هجوم الحركة الإسلامية غير المسبوق على إسرائيل الذي خلّف حتى الآن أكثر من 1100 قتيل لدى الجانبين.



وفي حين دعت الوزارة الإماراتية إلى بذل جهود دبلوماسية لمنع "مواجهة إقليمية أوسع نطاقًا"، إلا أنّها أكدت على وجوب أن يبقى المجتمع الدولي "حازمًا في مواجهة هذه المحاولات العنيفة التي تحاول أن تعرقل الجهود الإقليمية الجارية الرامية إلى الحوار والتعاون والتعايش".



ويبدو البيان الأخير أقلّ حيادًا من أول ردّ فعل إماراتي على الحرب الجارية، حين اكتفت الخارجية بالتعبير عن "قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين" مشدّدةً على ضرورة "وقف التصعيد".



في المنامة، أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن "استنكار مملكة البحرين لما ورد في بعض التقارير عن اختطاف المدنيين من منازلهم كرهائن"، محذرة من أن "الهجمات التي شنتها حماس تشكل تصعيداً خطيراً يهدد حياة المدنيين".