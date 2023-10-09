مطالبة سويسرا بتصنيف حماس منظمة إرهابية

طالبت المنظمات اليهودية في سويسرا والعديد من الأحزاب السياسية الكبرى الاثنين السلطات السويسرية مرة أخرى بتصنيف حركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل، منظمة إرهابية أسوة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وفي بيان مشترك، حث الاتحاد السويسري للجاليات اليهودية (FSCI) ومنصة اليهود الليبراليين في سويسرا (PLJS) مرة أخرى المجلس الاتحادي والبرلمان الاثنين على "تطبيق حظر على حركة حماس".



كما دعت المؤسسة السويسرية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية (GRA) إلى تصنيف الحركة الإسلامية الفلسطينية ضمن المنظمات الإرهابية.