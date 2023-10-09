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توقّف المساعدات التنموية للفلسطينيين
أخبار دولية
2023-10-09 | 10:33
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توقّف المساعدات التنموية للفلسطينيين
علق الاتحاد الأوروبيّ مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إعادة تقييم برامجه الحالية جميعها، وَفق ما أعلن المفوض الأوروبيّ أوليفر فارهيلي.
وذكر المفوّض، عبر منصة "إكس", أنّ برنامج المساعدة التنموية الساري حاليًا كان يبلغ 691 مليون يورو، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
وقال، عشية اجتماع طارئ يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ: "مدى الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها يشكل منعطفًا، ليس من الممكن التصرف وكأن شيئًا لم يكن".
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