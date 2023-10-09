جنوب أفريقيا: "طوفان الأقصى" مسألة حقوقية للإنسان يتم انتهاكها

أقام المئات من المواطنين، في عاصمة جنوب أفريقيا، كيب تاون، تجمعًا للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطينيّ، بعد عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.



وقال رئيس مجلس العلماء المتحد، في جنوب أفريقيا، عبد الخالق ابراهيم علي: "رأينا كيف يتصرف الصهاينة ضد المسيحيين، لذلك فهي ليست قضية إسلامية فقط، إنها مسألة حقوق إنسان يتم انتهاكها، ويمنع فيها العيش بحرية".