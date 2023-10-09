شيفرون تعلق أنشطتها في منصة تمار للغاز قبالة إسرائيل تنفيذا لطلب الحكومة

علقت شيفرون أنشطتها في منصة تمار لاستخراج الغاز الواقعة قبالة السواحل الاسرائيلية، وذلك التزاما بتعليمات الحكومة الاسرائيلية بعد هجوم حركة حماس، وفق ما اعلنت المجموعة الاميركية الاثنين لفرانس برس.



وقالت متحدثة باسم عملاق الغاز والنفط في بيان إن "اولويتنا هي سلامة فرقنا وسكان المناطق حيث نعمل وحماية البيئة ومنشآتنا".

