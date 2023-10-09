"القاهرة 24": مِصر تحذر من دعوات النزوح من غزة

تحذّر مِصر من دعوات النزوح من غزة، معتبرةً أنّها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية، حسبما أعلنت "القاهرة 24".