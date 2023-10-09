استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السودان وايران

أعلنت وزارة الخارجية السودانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع ايران، بعد قطيعة استمرت عدة سنوات فيما تحتدم الحرب، في البلاد، منذ قرابة ستة أشهر بين الجيش، الذي يهيمن على الحكومة، وقوات الدعم السريع.

