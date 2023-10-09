تحذيرات تركية من شن هجوم "عشوائيّ" على غزة

حذر الرئيس التركيّ رجب طيب اردوغان اسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على المدنيين، في قطاع غزة، في اطار حربها ضد حركة حماس.



وقالت الرئاسة التركية في بيان ان اردوغان ابلغ نظيره الاسرائيلي اسحق هرتسوغ في اتصال هاتفي ان "ضرب سكان غزة في طريقة عشوائية لن يؤدي سوى الى زيادة المعاناة وتأجيج دوامة العنف في المنطقة".