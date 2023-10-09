إسبانيا تعارض قرار وقف المساعدات للفلسطينيين

أعربت الحكومة اليسارية الإسبانية عن "عدم ارتياحها" و"معارضتها" للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين، بعد هجوم حماس، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

