نجدات أميركية لإسرائيل... الحاجة إلى المزيد من السلاح

أبلغ مسؤولو إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن الكونغرس عن الأسلحة التي تسعى "إسرائيل" للحصول عليها بشكل عاجل من الولايات المتحدة، وَفق صحيفة "بوليتيكو".وأخبر المسؤولون أنّ "إسرائيل" تحتاج بشكل عاجل إلى ذخائر موجهة بدقة والمزيد من الصواريخ الاعتراضية لنظام الدفاع الجويّ "القبة الحديدية".وقال أحد الأشخاص المطلعين على المكالمة إنّ "إسرائيل" تسعى أيضًا للحصول على المزيد من القنابل ذات القطر الصغير الأميركية الصنع.