كتائب القسّام: كلّ استهداف لأبناء شعبنا سيقابله إعدام رهينة

حذّرت كتائب عزّ الدين القسّام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، مساء الاثنين، من أنّ كلّ استهداف لبيوت قطاع غزّة دون سابق إنذار سيقابله إعدام رهينة من الأسرى الإسرائيليين المدنيين لدى الحركة، وأنّها ستبث ذلك بالصوت والصورة.وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة مساء اليوم الاثنين، في بيان حمل عنوان "إعلان مهم وتحذير من كتائب القسام"، إن "العدو لا يفهم لغة الإنسانية والأخلاق وسنخاطبه باللغة التي يعرفها جيداً".وأضاف: "تجرعنا الألم بما وقع لأهلنا في غزة، وقررنا وضع حد لهذا، ونعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، إننا إذ نعلن عن هذا القرار لنحمل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤولية هذا القرار فالكرة في ملعبه من الآن، وقد أعذر من أنذر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".