هناك تقدم نحو تشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل... إليكم التفاصيل

أكّدت مراسلة الـLBCI أنّ هناك تقدم كبير نحو تشكيل حكومة طوارئ، في إسرائيل، إذ يعقد، غدًا، اجتماع للمجلس الأمنيّ الذي سيتخذ قرار بشأن العملية البرية.



وشدّدت على أنّ وجود هذه الحكومة لا يلغي حكومة نتنياهو وأنّ الإسرائيليين جميعهم يدعمون قرار الاجتياح البريّ لقطاع غزة."



وقالت: "الحديث اليوم عن فترة طويلة لهذه الحرب."



وأضافت: "اسرائيل ستواصل شن هجوماتها على حماس على نطاق واسع، بغض النظر عن ضرر الاسرائيليين."