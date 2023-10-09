أبو عبيدة: لن نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار

أكد المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة أن "العدو ظنّ واهمًا أنه استفرد بأهلنا في الضفة الغربية وطوفان الأقصى كان ردا على عدوان بدأ به الاحتلال ودفاعا عن مقدساتنا".



وقال "معادلة الحرب الإقليمية مقابل العدوان على الأقصى لن تكون شعاراً بل ناراً تحرق العدو".



واضاف "لن نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار".



وتابع "مجاهدونا أسقطوا كامل فرقة غزة في جيش الاحتلال وجرائم العدو التي تغافل العالم عنها وتجاهلتها الأمم المتحدة رغم صرخات المظلومين والانتهاك الكبير للمقدسات والرموز كان طوفان الأقصى ردا على عدوان قد بدأ الاحتلال به".