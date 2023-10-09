بن سلمان يؤكّد مواصالة دعم المملكة للفلسطينيين

مقتل "قرابة 250" شخصا في الحفل قرب الحدود مع غزة

مقتل "قرابة 250" شخصا في الحفل قرب الحدود مع غزة

بركة للـLBCI: حتى الآن لم تبدأ أي مفاوضات لتبادل الاسرى أو إنهاء العملية