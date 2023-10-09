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عبد اللهيان: حماية حقوق الشعب الفلسطينيّ مسؤولية الدول الإسلامية

أخبار دولية
2023-10-09 | 16:42
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عبد اللهيان: حماية حقوق الشعب الفلسطينيّ مسؤولية الدول الإسلامية
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عبد اللهيان: حماية حقوق الشعب الفلسطينيّ مسؤولية الدول الإسلامية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ حماية حقوق الشعب الفلسطيني مسؤولية جميع الدول الإسلامية.

وفي اتصال هاتفي برئيس الوزراء، وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن، قال أمير عبد اللهيان إنّ "تصاعد جرائم الاحتلال سيعقّد الأمور أكثر في فلسطین والمنطقة".

بدوره، دان وزير الخارجية القطري جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطينيّ.

وقال عبد الرحمن إنّه "يجب على الدول الغربية ممارسة الضغط على الكيان المحتل من أجل وقف هجماته، في أسرع وقت ممكن".

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