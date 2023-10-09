أميركيون في عداد الرهائن المحتجزين لدى حماس... وهذه التفاصيل

أعلن الرئيس الأميركيّ جو بايدن أنّ 11 مواطنًا أميركيًا على الأقلّ قُتلوا، في الهجمات "المفجعة" التي شنّتها الحركة الفلسطينية المسلّحة.

وأكّد، في بيان، أنّ "سلامة المواطنين الأميركيين - سواء في الداخل أو الخارج - هي أولويتي القصوى كرئيس".

