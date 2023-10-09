انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر

تنسحب عمليات الجنود الفرنسيين من النيجر، تحت حراسة الجيش النيجري، وفق ما أعلن المجلس العسكريّ الذي وصل إلى السلطة في انقلاب.



وأصدر قادة الانقلاب بعيد سيطرتهم على السلطة قراراً يدعو لانسحاب نحو 1400 جندي فرنسي من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قواته ستخرج من البلاد في نهاية أيلول/سبتمبر.



وقال المجلس العسكري في بيان تلي خلال نشرة الأخبار إنّ "العمليات لمغادرة القافلة الأولى تحت حراسة قواتنا الدفاعية والأمنية ستبدأ غداً الثلاثاء في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر".



وأضاف أنه "على إثر اجتماعات" و"تواصل بين سلطاتنا والجانب الفرنسي، تم تحديد جدول زمني لانسحاب قواته باتفاق مشترك".