أدرعي: مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل

#عاجل سمح بالنشر: مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد رحمه الله والذي قتل في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية.



المرحوم عليم عبدالله من قرية يانوح جت.



يشارك جيش الدفاع خزن العائلة وسيواصل مرافقتها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2023

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس" عن "مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد الذي قتل في إشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية،" وهو من قرية يانوح جت.