رئيسة تايوان تؤكد أن الجزيرة ستكون حرة وديموقراطية لأجيال مقبلة

رئيسة تايوان تؤكد أن الجزيرة ستكون حرة وديموقراطية لأجيال مقبلة

أكدت رئيسة تايوان تساي إنغ-وين الثلاثاء أن الديموقراطية إزدهرت في الجزيرة على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تمارسها عليها بكين، متعهدة بأن يظل شعبها حرًا لأجيال مقبلة.



وقالت في خطاب ألقته بمناسبة العيد الوطني: "في مواجهة ضغوط داخلية وخارجية هائلة، نمت الديموقراطية في تايوان وازدهرت وخرجنا أكثر صلابة".



وأضافت أن "الشعب التايواني سيكون شعبًا ديموقراطيًا وحرًا لأجيال مقبلة".