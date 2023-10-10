سقوط 29 قتيلًا في بورما في قصف للجيش على مخيم للنازحين

سقوط 29 قتيلًا في بورما في قصف للجيش على مخيم للنازحين

قتل 29 شخصًا في شمال بورما في قصف شنه الجيش على مخيم للنازحين، بحسب ما أعلن متحدث بإسم المجموعة العرقية المتمردة التي تسيطر على المنطقة.



وقال ناو بو المسؤول في "جيش إستقلال كاشين" لوكالة فرانس برس: "لقد عثرنا على 29 جثة بينها جثث لأطفال ومسنين، وأصيب 56 شخصًا آخر بجروح،" مشيرًا إلى أن القصف وقع ليل الإثنين قرابة الساعة 23:30 (17:00 ت غ).



وأضاف أن مقاتليه ما زالوا يحققون لمعرفة كيف تم القصف الذي استهدف مخيمًا للنازحين قرب ليزا التي لا تبعد كثيرًا عن الحدود الصينية.