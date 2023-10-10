مادورو يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين

مادورو يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين

إتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي قررت الدولة العبرية فرض "حصار مطبق" عليه، مما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإبداء "قلقه الشديد" إزاء تداعيات مثل هكذا خطوة.



وقال مادورو في تصريح عبر التلفزيون: "الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانًا، قرأناه بعناية، بيانًا تحذيريًا وتنبيهيًا من الإبادة الجماعية التي بدأت ضد الشعب الفلسطيني في غزة".



وأضاف: "سبق لنا وأن شهدنا في الماضي مذابح ومجازر وحشية بحق الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أن الفلسطينيين يتعرضون لنظام "فصل عنصري جديد".



وطالب بوقف إطلاق النار واحترام قرارات الأمم المتحدة، وحقوق الشعوب وبدء مفاوضات سلام فورًا لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الإستقلال والأرض والسلام.



