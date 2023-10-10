بايدن وماكرون وشولتس وسوناك وميلوني يدينون "أفعال حماس الإرهابية"

بايدن وماكرون وشولتس وسوناك وميلوني يدينون "أفعال حماس الإرهابية"

أعلن الإليزيه أن الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيسي الوزراء البريطاني ريشي سوناك والإيطالية جورجيا ميلوني أكدوا في أعقاب محادثات هاتفية جرت بينهم الإثنين إدانتهم "لحماس ولأفعالها الإرهابية المروعة".



وجاء في بيان مشترك صدر عن القادة الخمسة ونشر الإليزيه نصه: "نؤكد بوضوح أن تصرفات حماس ليس لها أي مبرر وأي شرعية ويجب إدانتها عالميًا. لا شيء، على الإطلاق يبرر الإرهاب".