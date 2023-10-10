المئات يتظاهرون في نيويورك دعمًا لغزة ورفضًا للدعم الأميركي لإسرائيل

المئات يتظاهرون في نيويورك دعمًا لغزة ورفضًا للدعم الأميركي لإسرائيل

على وقع هتاف "إسرائيل إلى الجحيم" و"نيويورك تقف إلى جانب غزة"، تجمع مئات المتظاهرين في وسط مانهاتن الإثنين دعمًا للقطاع الفلسطيني ورفضًا للدعم الذي تعهدت الولايات المتحدة تقديمه للدولة العبرية إثر الهجوم المباغت الذي شنته ضدها حركة حماس.



ولليوم الثاني على التوالي منذ أن شنت حماس هجومها غير المسبوق على إسرائيل صباح السبت، شهدت نيويورك التي يقطنها نحو مليوني يهودي ومئات آلاف المسلمين تظاهرة شارك فيها أميركيون ومقيمون مؤيدون للفلسطينيين في مواجهة آخرين يؤيدون إسرائيل.



وأمام القنصلية الإسرائيلية العامة في مانهاتن، تجمع متظاهرون من جميع الأعمار رافعين أعلامًا فلسطينية ولافتات تحمل شعارات مناهضة للدولة العبرية، في حين وقفت قبالتهم على الجهة الأخرى من الشارع مجموعة مؤيدة لإسرائيل.



وفصلت بن المتظاهرين ومبنى القنصلية حواجز معدنية وقوة من الشرطة.



وطالب المتظاهرون بواسطة مكبر الصوت بـ"تحرير فلسطين" و"إنهاء إستعمار واحتلال الأراضي العربية من قبل النظام الصهيوني العنصري".