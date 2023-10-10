واشنطن وباريس ولندن وبرلين وروما ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها

واشنطن وباريس ولندن وبرلين وروما ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها

تعهد قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك الإثنين دعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها بعد الهجمات المباغتة التي شنتها حركة حماس على الدولة العبرية.



وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "القادة أشاروا إلى اعترافهم بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، لكنهم شددوا على أن حماس لا تقدم للشعب الفلسطيني سوى مزيد من الإرهاب وسفك الدماء".