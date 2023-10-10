البيت الأبيض: لا نية لإرسال جنود أميركيين لدعم إسرائيل في حربها ضد حماس

البيت الأبيض: لا نية لإرسال جنود أميركيين لدعم إسرائيل في حربها ضد حماس

أعلن البيت الأبيض الإثنين أن لا نية لدى الولايات المتحدة لنشر جنود أميركيين على الأرض لدعم إسرائيل في حربها ضد حركة حماس بعد الهجوم المباغت الذي شنته الحركة الفلسطينية على الدولة العبرية السبت.



وقال المتحدث بإسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين: "ليست هناك أي نية لنشر جنود أميركيين على الأرض"، مضيفًا أن الرئيس جو بايدن سيحرص دائمًا على أننا نحمي مصالح أمننا القومي وندافع عنها".