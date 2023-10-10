الشرطة الأميركية تقتل سائقًا إصطدمت سيارته بقنصلية صينية

الشرطة الأميركية تقتل سائقًا إصطدمت سيارته بقنصلية صينية

قتلت الشرطة الأميركية سائقًا إصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو الإثنين.



وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الإجتماعي ولم يتم التحقق منها سيارة داخل المبنى وعناصر من الشرطة يصوبون أسلحتهم نحو باب السائق بينما كان الناس يفرون من سلالم المبنى إلى الخارج.



وقال متحدث بإسم القنصلية إن المشتبه به إقتحم بسيارته بطريقة عنيفة قاعة الإدارة بالقنصلية، مما شكل تهديدًا خطيرًا لحياة الموظفين والأشخاص في الموقع وتسبب بأضرار جسيمة".



وأوضحت السرجنت في شرطة سان فرانسيسكو كاثرين وينترز أن عناصر الشرطة هرعوا بعد تلقيهم بلاغًا عن إصطدام السيارة بمكتب التأشيرات.



وأفادت وينترز الصحافيين بأن "العناصر دخلوا وتواصلوا مع المشتبه به ووقع إطلاق نار شارك فيه ضابط".