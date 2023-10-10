كييف تعلن إسقاط 27 مسيرة روسية جنوب أوكرانيا ليلًا

أعلن سلاح الجو الأوكراني تدمير 27 طائرة مسيّرة روسية في جنوب أوكرانيا ليل الإثنين الثلاثاء.وقال سلاح الجو الأوكراني على منصة تلغرام صباح الثلاثاء إن 27 طائرة مسيرة طراز "شاهد 131/136" أطلقتها القوات الروسية من منطقة القرم التي أعلنت روسيا ضمها أسقطت في مناطق أوديسا وميكولاييف وخيرسون جنوب البلاد.