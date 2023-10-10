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الجيش الاسرائيلي: العثور على قرابة "1500 جثة" لمقاتلي حماس في إسرائيل
أخبار دولية
2023-10-10 | 02:17
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الجيش الاسرائيلي: العثور على قرابة "1500 جثة" لمقاتلي حماس في إسرائيل
الجيش الاسرائيلي: العثور على قرابة "1500 جثة" لمقاتلي حماس في إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول قطاع غزة، منذ العملية التي شنتها حركة حماس انطلاقا من غزة.
وقال المتحدث العسكري ريتشارد هيخت للصحافيين "عثر على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول قطاع غزة" مضيفا أن قوات الأمن "استعادت نوعا ما السيطرة على الحدود" مع غزة.
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