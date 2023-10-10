الحكومة البريطانية تعلن مراجعة مساعداتها التنموية للفلسطينيين

الحكومة البريطانية تعلن مراجعة مساعداتها التنموية للفلسطينيين

أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن أن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدمها للفلسطينيين عقب العملية التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.



وقال دودن لقناة "آي تي في نيوز" الإثنين: "نراجع حاليًا مساعداتنا. إننا بالأساس نمر بعملية صارمة جدًا عند تقييم نوع المساعدات التي نقدمها".



وأضاف: "من المهم جدًا أيضًا أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن نجمع إرهابيي حماس في قطاع غزة الذين نفذوا هذه الهجمات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".



وأشار إلى أنه "من المهم أن نفصل بينهما، لكننا طبعًا سننظر في المساعدات".