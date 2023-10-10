حماس تعلن النفير العام يوم الجمعة المقبل

حماس تعلن النفير العام يوم الجمعة المقبل

أعلنت حركة حماس يوم الجمعة المقبل "جمعة طوفان الأقصى" يومًا للنفير العام في العالم العربي والإسلامي وأحرار العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ولحشد التأييد والدعم والمشاركة وفضح جرائم الإحتلال وعزله وإحباط كل مخططاته العدوانية.



ودعت حماس جماهير الأمة العربية والإسلامية وجماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان وفي مخيمات اللجوء والشتات إلى الزحف نحو حدود فلسطين في حشود ضخمة للإعلان فيها عن تضامنها مع فلسطين والقدس والأقصى.



ودعت أحرار العالم للنفير تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لقضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والإستقلال والعودة وتقرير المصير.