الأمم المتحدة تؤكد أن الحصار الكامل لقطاع غزّة "محظور" بموجب القانون الإنساني الدولي

أكّدت الأمم المتحدة أن الحصار الكامل لقطاع غزّة، الذي أعلنه الاثنين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.وقال مفوّض الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "إنّ فرض حصار يعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".