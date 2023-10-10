الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 187500 شخص في قطاع غزّة منذ السبت

تسببت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل بنزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزّة منذ السبت، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه الثلاثاء خلال إحاطة صحافية في جنيف "ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا".