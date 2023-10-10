منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

طلبت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.



وقال ناطق بإسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحافية في جنيف إن "فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان"، مشيرًا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف.

