كيف هي الصورة على المقلب الإسرائيلي وماذا يعني قرار حزب الليكود؟

كيف هي الصورة على المقلب الإسرائيلي وماذا يعني قرار حزب الليكود؟



على المقلب الإسرائيلي، كيف هي الصورة الآن؟ وماذا يعني قرار حزب الليكود في إسرائيل الذي أكد أن جميع قادة الإئتلاف وافقوا على تشكيل حكومة طوارئ قومية؟



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