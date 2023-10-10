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قصف معبر رفح بين مصر وغزة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة
أخبار دولية
2023-10-10 | 07:24
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قصف معبر رفح بين مصر وغزة للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة
تعرض معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لقطاع غزة الى العالم الخارجي، للقصف للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة فيما دخلت الحرب بين حركة حماس الفلسطينية واسرائيل يومها الرابع.
وقال شهود لفرانس برس إن القصف استهدف "المنطقة العازلة بين البوابتين المصرية والفلسطينية لمعبر رفح ما أدى الى وقوع أضرار بالقاعة الداخلية بالجانب الفلسطيني" للمعبر.
وأكدت منظمة سيناء لحقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية، أن مقاتلات إسرائيلية قصفت المعبر ما أدى مرة أخرى الى إغلاقه.
واغلق معبر رفح الاثنين لفترة وجيزة بعد "تعرض الجانب الفلسطيني منه للقصف"، بحسب ما قال مصدر أمني لفرانس برس.
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