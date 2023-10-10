بوتين: إقامة دولة فلسطينية هي أمر "ضروري"



اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أظهرت "فشل" سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية "أمر ضروري".



وصرح بوتين خلال اجتماع في الكرملين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "هذا مثال واضح على فشل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط".