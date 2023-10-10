السفيرة الاميركية لدى حلف شمال الأطلسي: الدعم العسكري الاميركي لاسرائيل لن يؤثر على دعم واشنطن لاوكرانيا

اعلنت السفيرة الاميركية لدى حلف شمال الأطلسي الثلاثاء ان القرار الأميركي بزيادة الدعم العسكري لإسرائيل بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس لن يضر بقدرة واشنطن على مواصلة تسليح أوكرانيا.



وصرحت السفيرة الأميركية جوليان سميث للصحافيين "حول ما اذا كان الدعم الأميركي لإسرائيل يمكن أن يأتي على حساب الدعم الأميركي لأوكرانيا، لا نتوقع أي معضلة رئيسية في هذا الصدد".



وأضافت "أظن أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التركيز على شراكتنا والتزامنا بضمان أمن إسرائيل مع الوفاء بالتزاماتنا ووعدنا بمواصلة دعم أوكرانيا".



وأصدر الرئيس جو بايدن الاحد اوامر بتوجه السفن والطائرات الحربية الأميركية الى مسافة قريبة من إسرائيل لإظهار الدعم لها، وأرسل أيضا مساعدات عسكرية جديدة.

